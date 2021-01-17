Derbi maçın ardından

Süper Lig 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci golü atan Georges-Kevin N'Koudou, 3 puanın gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci golü atan Georges-Kevin N'Koudou, 3 puanın gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardında yayıncı kuruluşa konuşan N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet çok önemliydi. Maça konsantre başlamıştık. Saha istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı mücadele şeklinde geçti. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

N'Koudou şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Derbilerde farklı oyunlar oluyor. Hafta içinde bu maçlara farklı hazırlanırsanız. Bu tarz maçları oynamak güzel olmuştur, galip gelmek de güzeldir. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik, Galatasaray'ı da yendik. Şampiyonluk için henüz erken. İyi yoldayız, zirvedeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul