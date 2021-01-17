Derbi maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Derbi maçın ardından

17.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:52
Derbi maçın ardından

Süper Lig 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci golü atan Georges-Kevin N'Koudou, 3 puanın gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci golü atan Georges-Kevin N'Koudou, 3 puanın gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardında yayıncı kuruluşa konuşan N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet çok önemliydi. Maça konsantre başlamıştık. Saha istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı mücadele şeklinde geçti. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

N'Koudou şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Derbilerde farklı oyunlar oluyor. Hafta içinde bu maçlara farklı hazırlanırsanız. Bu tarz maçları oynamak güzel olmuştur, galip gelmek de güzeldir. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik, Galatasaray'ı da yendik. Şampiyonluk için henüz erken. İyi yoldayız, zirvedeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Can Yaman Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derbi maçın ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 21:55:21. #1.15#
title