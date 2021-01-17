Derbi maçın ardından
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Derbi maçın ardından

17.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:48
Derbi maçın ardından

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rosier, "Kazandığımız için çok mutluyum, çok memnunum. Zirvede kalabilmemiz, pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu. Takım halinde çok iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasındaki atmosfere de değinen Rosier, "Birlikte marşlar söyledik, fotoğraf çektirdik. Böyle bir galibiyeti kutlamak güzel. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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