Derbi maçın ardından
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Derbi maçın ardından

17.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:48
Derbi maçın ardından

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, devre arasına kadar kalan iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, devre arasına kadar kalan iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Taylan, "İki takım da iyi mücadele etti ağır bir zemin olmasına rağmen. 11'e 11 iken istediğimiz pozisyonları bulmuştuk. Eksik oynamak kolay değil böyle maçlarda. İyi bir mücadele gösteriyorduk, uzaklaştıramadığımız bir topta gol yedik. Devreye kadar iki maçımız var. Onları kazanarak devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin zirvesindeki takımlarla aralarındaki puan farkını kapatabileceklerini söyleyen sarı-kırmızılı oyuncu, "Galatasaray gibi oynarsak 5 puanlık farkı kapatabiliriz. O özveriyi göstermemiz lazım. 5 puan bizim açımızdan büyük bir fark değil. İstediğimiz oyunu önümüzdeki haftalarda sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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