Derbi maçın ardından
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Derbi maçın ardından

17.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:44
Derbi maçın ardından

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün pasını veren Rıdvan Yılmaz, golden sonra gözlerinin dolduğunu söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün pasını veren Rıdvan Yılmaz, golden sonra gözlerinin dolduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta orta yapıp gol attığımız için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Tamamen bir aile gibiyiz. Ağabeylerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi de bizim hocamız olduğu için ona sevgimiz, saygımız sonsuz. O bizim için, biz onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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