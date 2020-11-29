Derbi maçın ardından

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kocadağ, "Galibiyetten ötürü mutluyuz. Zor bir transfer dönemi geçirmiştik. Sonrasında iyi başlayamadığımız bir sezon oldu. Avrupa maçları, daha sonra ligde de iyi bir başlangıç yapmadık. Ama her zaman takımın iyi bir ekip olduğunu bunun zamanla anlaşılacağını söyledik. Nitekim bu açıdan anlamlı bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım ve hocaya sahip olduklarını belirten Kocadağ, "Sergen hocanın geçen sene zaten takımı nereden nereye getirdiği biliyoruz. Nerede bitirdiğimiz de zaten aşikar ama nedense bizim takımla alakalı devamlı olumsuz eleştiriler vardı. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda lig çok uzun." değerlendirmesinde bulundu.

Kocadağ, "Beşiktaş forması her zaman kim oynarsa oynasın lig yarışının içinde olur. Hiçbir zaman küçümsenmeye gelmez." yorumunu yaptı.

Hakemle ilgili düşüncelerini aktaran Kocadağ, şunlar söyledi:

"Hakemle alakalı zaten akşam konuşulacak. Bazı tartışmalı pozisyonlar var. Larin'in ucuz sarı kartları var. Verilmeyen penaltı olabilir mi onu daha iyi değerlendirir akşam yorumcular. En son ikinci sarı kartı vermemesi Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı. Biz hakemle alakalı memnun değiliz ama bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Bence hakemden önce sahada bizim iyi oyunumuz vardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük