HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Derbi maçın ardından

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon siyah-beyazlı takıma 8-10 transfer gerektiğini söyledi.

Derbi maçın ardından
20.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:06

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon siyah-beyazlı takıma 8-10 transfer gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sergen Yalçın, yeni sezonla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var. Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur, kalan ve giden oyunculara önümüzdeki hafta maçtan sonra karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Takımda sistemi oyuncuların belirleyebildiğini kaydeden Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi maç seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Risk alıp çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse... Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı."

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ederek "Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları." ifadesini kullanan Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçına yönelik, "Centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun bazı bölümlerinde kötü oynadıklarını kaydeden Yalçın şunları aktardı:

"Bazen takımlar kötü oynayabilir, bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 10'ar, 15'er, 20'şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Konsantre olmaları konusunda bazen zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptı."

"Sezon başında görevde olsaydınız şampiyon olur muydunuz?" şeklindeki soru üzerine Yalçın, "Olsaydınız, olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var Güncel
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Twitter Ayasofya Otomobil
Şu an buradasınız: Derbi maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 00:18:13. #1.14#
title