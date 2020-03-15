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Fatih Terim, Koronavirüs, Spor

Derbi maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

15.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:02
Derbi maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, risk altında olduklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle dünyada alınan önlemlere değinen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Global bir sorunla karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlarını kapatanlar var. Okullar tatil edildi, uçuşlar durduruldu. Risk grubundakiler evinde. Meclis ve parti grup toplantıları iptal edildi. Ülkedeki tüm etkinlikler, gelişim ligleri iptal. Kamu ve özel kuruluşlarda kriterlere göre evden çalışma esasına geçildi. Dünyadaki tüm büyük ligler ertelendi. Aklınıza NBA'in erteleneceği gelir miydi? NBA ertelendi. Ayrı sahalarda oynamalarına rağmen tenis maçları ertelendi. Milyonlar, hatta milyarlar 'Futbol insan hayatından önemli değil.' cümlesini ana haberlerde, spor haberlerinde, gazetelerde ve televizyonlarda kuruyor. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi... Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz."

Türk futbolunda 50 senelik tecrübeye sahip olduğunu aktaran Terim, "Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da tabii ki söyleyeceğim. Bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Hepimiz elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bizim, oyuncuların ve sizlerin hayatı söz konusu. Burada akreditasyon sahibi 850 kişi var. Çok yakınız. Hani 1-1,5 metreden uzak duracaktık. Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Hepimizin hayatı tehlikede. Ertelense, bütün futbolcuları evlerine yollasak, olacak herhangi bir hadiseden kimsenin gocunması gerekmiyor. Çünkü herkes kendisini hür iradesiyle virüsten koruyacak ama birimizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Top toplayıcı çocuklar da dahil." diye konuştu.

"Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz?"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni dezenfekte etmelerine rağmen futbolcuların rahatsız olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'deki maçlarda yaklaşık 10 bin kişinin görevli olduğunu anlatan Terim, "Florya'nın her tarafını dezenfekte ettik. Dünkü antrenmanda oyuncular soyunma odasında soyunmak istemedi. Her odayı yeniden kendilerine göre tekrar dezenfekte ettik. Söylenenle eylem birbiriyle örtüşmüyor. Bizim maçta bin kişi olsa, 9 maçta 9-10 bin kişi yapar. Bu kadar insanı hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, perşembe günü Medipol Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının seyircili olduğunu hatırlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığı yönündeki açıklamalarını anımsatan Terim, "TFF, çarşamba günü öğlen seyircili oynanacağını, akşam seyircisiz oynanacağını açıklıyor. Perşembe günü bir takımımız seyircili oynuyor ama cuma günü Kasımpaşa, Göztepe, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün maçları seyircisiz oynanıyor. Çeşitli beyanlar var. Bir tanesi de başkan yardımcısına ait. Kendisi 'Söz konusu olamaz.' diyor. Söz konusu olamazsa, sen neden UEFA toplantısına gitmiyorsun? Telekonferansla buradan katılacaksın. ya bu hafta içi söz konusu olursa?" şeklinde görüş belirtti.

Futbolda teknik adamlar, futbolcular, hakemler ve taraftarlar olmak üzere 4 unsur olduğunu aktaran Terim, "Teknik adam ve futbolcular olmazsa oyun olmaz. Hakem olmazsa maç idare edilemez. Taraftar olmazsa ne para kazanabilirsin, nede maçın tadı tuzu kalır. Kimse de burayı takip etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çalışmalarını överek, "Herkes lütfen el temizliğine ve kurallara dikkat etsin. İnşallah ülkemizde fazlası görülmez. Sağlık Bakanı'mızın da her dakika bilgilendirmesine teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. İnşallah ülkemiz bunu en iyi şekilde atlatacak." diye konuştu.

"İstediğinizi şampiyon ilan edin"

Fatih Terim, maçların 2 hafta sonraki milli takım arasına kadar ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Alt liglerdeki durumun daha kötü olduğunu savunan deneyimli teknik adam, "İki hafta sonra milli takım arası var. O zamana kadar erteleseydiniz. O zamana kadar vakalar biterse, çarşamba-pazar oynardık. Benim çocuklarımın (futbolcular) canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım? TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'e Allah yardım etsin. Süper Lig ve TFF 1. Lig bir nebze imkanlara sahibiz. BAL'ı düşünemiyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edin ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım. Ben paranoya yapan bir adam değilim, komplo teorileri de üretmem ama hepimiz paranoyak olduk." şeklinde görüş belirtti.

"Futbolcuların psikolojisi bozuk"

Maçların ertelenmemesiyle ilgili eleştirilerini sürdüren Terim, "Bu kadar kısır bir hafta oldu mu? 1-0, 1-0, seyirci olsa böyle olmazdı. Maalesef üzülerek söylüyorum şu ana kadar kimseden ses çıkmadı. Bundan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş maçının ardından oyunculara bir test uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Terim, şunları söyledi:

"Başkanla devamlı istişare halindeyiz. Ben şimdi basit örnek vereyim. İlk antrenman çarşamba günü, iki gün izin verdim. Hiçbir tarihte, uzun milli takım araları hariç, böyle uzun izin vermedim. Futbolcuların psikolojisi bozuk. Onların da aileleri var. Böyle devam ettiği sürece en sıkıntılı biziz. Şu salonda 67 kişiyiz. Birbirinize çok da yakınsınız. Bir grup var, 'Bize bir şey olmaz.' diyor. Herhalde biz ondanız veya millet bizi öyle görüyor. Bir grup da panikçi. O da kötü. Söylemimizle eylemimiz arasında büyük farklar var. İnşallah futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hep beraber karantinaya gireceğiz." açıklamasında bulundu.

Maç değerlendirmesinde de Beşiktaş'ı kutlayan Terim, "Onlar da taraftar önünde oynamak istedi. Sergen (Yalçın) hocanın da elinin değdiği belli olmuş. Çok da başarılı hocalık yapıyor. Daha da olacak, öyle gözüküyor. Özellikle oyunun genel olarak hakimiyiz. Bir iki pozisyon verdik. Biz bayağı 18'in içinde bulunduk ama gole ulaşamadık. 16 şut atmışız 10'u ceza sahası içinde. Birini mutlaka gol yapmamız gerekirdi. Bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum, 'Allah'a emanet.' diyorum. Dikkat edin." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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