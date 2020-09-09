Derbi maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? TS BJK saat kaçta?
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Derbi maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? TS BJK saat kaçta?

Süper Lig 1. hafta maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Trabzonspor Beşiktaş maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, derbi maçı ne zaman, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Derbi maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? TS BJK saat kaçta?
09.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:39

Sporseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor Beşiktaş maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Trabzonspor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının merak edilenleri

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 13.09.2020, Pazar saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)

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