Derbi Maçı: Gözaltına Alınan Taraftarlar Var
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi. Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu.
Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beşiktaş taraftarının stada gelişi
Otobüslerden detaylar
Taraftarların tezahüratları
Gözaltı anları
Taraftarların polise tepkisi
Genel detaylar - İstanbul