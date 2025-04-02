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Derbi kaçta başlayacak?

Derbi kaçta başlayacak?
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Derbi kaçta başlayacak?

Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Peki, Derbi kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

Derbi kaçta başlayacak?

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 20.45'te başlayacak. Maç ATV'den yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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