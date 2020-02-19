Derbi Halil Umut Meler'in

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58

Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadeleyi Halil Umut Meler'in, zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş – Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.

Süper Lig'de 23'üncü hafta maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA20: 00 Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük22 ŞUBAT CUMARTESİ14: 00 Hes Kablo Kayserispor – İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler17: 00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa20: 00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus23 ŞUBAT PAZAR13: 30 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Fraport-Tav Antalyaspor: Yaşal Kemal Uğurlu16: 00 Gençlerbirliği – Ankaragücü: Ali Şansalan19: 00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler24 ŞUBAT PAZARTESİ20: 00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20: 00 Kasımpaşa – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: DHA