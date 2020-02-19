Derbi Halil Umut Meler'in
Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadeleyi Halil Umut Meler'in, zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş – Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.
Süper Lig'de 23'üncü hafta maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:21 ŞUBAT CUMA20: 00 Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük22 ŞUBAT CUMARTESİ14: 00 Hes Kablo Kayserispor – İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler17: 00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa20: 00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus23 ŞUBAT PAZAR13: 30 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Fraport-Tav Antalyaspor: Yaşal Kemal Uğurlu16: 00 Gençlerbirliği – Ankaragücü: Ali Şansalan19: 00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler24 ŞUBAT PAZARTESİ20: 00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20: 00 Kasımpaşa – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan