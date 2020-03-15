SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Derbi hakemi Bitigen'in karnesi - Spor
Galatasaray, Beşiktaş, Kayseri, Spor

Derbi hakemi Bitigen'in karnesi

Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak.

15.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:30
Derbi hakemi Bitigen'in karnesi

Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.


Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:


Galatasaray-Antalyaspor 5-0


Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0


Denizlispor-Galatasaray 2-0


Galatasaray-Akhisarspor 2-1


Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1


Antalyaspor-Galatasaray 1-1


Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:


M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0


Bucaspor-Beşiktaş 0-2 - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Spor
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Profesöre açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi? Spor
Profesöre açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Trump inadını yenip koronavirüs testini yaptırdı! Sonuçlar çıktı Spor
Trump inadını yenip koronavirüs testini yaptırdı! Sonuçlar çıktı
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Spor
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Muhterem Nur Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ali Palabıyık Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Çocuk İtalya Açıklama Koronavirüs
Şu an buradasınız: Derbi hakemi Bitigen'in karnesi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 10:38:16. #1.15#