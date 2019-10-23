Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbinin biletleri cuma günü satışa çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelenin biletleri, cuma günü saat 11.00'de taraftarlara sunulacak. 1 kişinin en fazla 2 bilet alabileceği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinde biletlerle ilgili detaylı bilgi yayınladı. Derbi mücadelesinin bilet fiyatları ise şu şekilde:
1. Kategori 495TL
2. Kategori 440TL
3. Kategori 385TL
4. Kategori 360TL
5. Kategori 330TL
6. Kategori 305TL
7. Kategori 175TL
8. Kategori 150TL
VIP: 900TL
1903 A-E: 900TL
1903 B-D: 1000TL
1903 C: 1100TL
(İHA)