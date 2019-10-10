Derbesiye'den dumanlar yükseliyor

Derbesiye'den dumanlar yükseliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi bitişiğindeki Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonrası TSK karşılık verdi.

10.10.2019 19:34
Derbesiye'den dumanlar yükseliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi bitişiğindeki Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonrası TSK karşılık verdi. Bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapılıyor. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'ne Suriye'nin Derbesiye bölgesinden açılan taciz ateşinden sonra askerlerimiz tarafından karşılık verildi. TSK tarafından vurulan bölgelerden siyah dumanların yükseldiği görüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA
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