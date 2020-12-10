Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor

10.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:31
Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Derbent bölgesindeki caddelerde asfaltlama çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Derbent bölgesindeki caddelerde asfaltlama çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki tüm noktalardaki yolları daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe İlçesi Derbent mevkiinde önemli bir güzergahta bulunan caddelerde yol çalışmaları gerçekleştirildi. Fatih Caddesi'nde asfaltı sağlamlaştırmak için yolun temelini teşkil eden bin 400 ton pilent mix temel serimi yaptı. Bu işlemin ardından caddeye serilecek bin 800 ton asfaltla Fatih Caddesi daha konforlu ve güvenli hale getirilecek. Fatih Caddesi'nin bozuk olan önceki yolu Tramer makinesi ile kazındı. Kazınan yola pilent mix temel serimi yapan ekipler caddeyi asfaltlayarak üst yapıyı tamamlayacak.

Derbent Doğukan Caddesi'nde ise üst yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, caddeye 2 bin 800 ton pilent mix temel, bin 400 ton da asfalt serimi yaptı. Doğukan Caddesi, kaldırım parke bordürü çalışmalarının da tamamlanmasıyla yeni bir çehreye kavuşacak. - KOCAELİ

Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmit'te köy yolları konforlu hale getiriliyor
İzmit'te köy yolları konforlu hale getiriliyor
Derbent-Aladağ yolu tamamlandı
Derbent-Aladağ yolu tamamlandı
Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar
Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Perihan Savaş Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mbaye Diagne Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:48:39. #1.15#
title