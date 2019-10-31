Derbent'te otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Konya'nın Derbent ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Derbent ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kuşpınar idaresindeki 42 BE 927 plakalı otomobil, Derbent ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı.
Şarampole devrilerek yan yatan araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.