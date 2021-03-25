Derbent'te otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
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Derbent'te otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Derbent'te otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Konya'nın Derbent ilçesinde, kayarak yoldan çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Derbent ilçesinde, kayarak yoldan çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abdullah T. idaresindeki 42 DYA 21 plakalı otomobil, Derbent yönünden Beyşehir istikametine seyir halindeyken karlı zeminde kontrolden çıktı.

Kayarak yoldan çıkan ve sürüklenen otomobil dereye düştü.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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