Derbent'te otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Derbent ilçesinde, kayarak yoldan çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Derbent ilçesinde, kayarak yoldan çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Abdullah T. idaresindeki 42 DYA 21 plakalı otomobil, Derbent yönünden Beyşehir istikametine seyir halindeyken karlı zeminde kontrolden çıktı.
Kayarak yoldan çıkan ve sürüklenen otomobil dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar