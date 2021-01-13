Derbent'te kar yağışı
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Derbent'te kar yağışı

13.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:18
Derbent'te kar yağışı

Konya'nın Derbent ilçesinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Konya'nın Derbent ilçesinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçede halen devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte oluşan beyaz örtü, ortaya kartpostallık görseller çıkardı.

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, kar yağışının ilçe merkezinin yanı sıra Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için çalışmalar yürütülen Aladağ Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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