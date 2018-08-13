Derbent'te Festival Heyecanı

Konya'nın Derbent ilçesinde düzenlenen 17. İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İlçe festival alanında gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Uğur Işılak sahne aldı. Bisiklet ve en güzel çilek yarışmaları ile güreş müsabakalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Derbent 17. Geleneksel İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali ilçe festival alanında düzenlendi. Festivale Türkiye'nin dört bir köşesinden yaklaşık 10 bin Derbentli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde Yıldız A, Yıldız B ve Master Erkekler kategorisinde bisiklet yarışları yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda başlayan yarışa yaklaşık 30 sporcu katıldı. Bisikletliler 7 kilometrelik zorlu parkurda Aladağ'ın zirvesine tırmandı. Dağ bisikletleriyle gerçekleştirilen yarışlar nefes kesti.

Yarışların ardından festival alanında güreş müsabakaları düzenlendi. Er meydanına çıkan pehlivanlar, rakiplerine üstünlük kurabilmek için mücadele etti. Şampiyon güreşçi Ersin Kılıçarslan ile dereceye giren güreşçilere ödül ve madalyalarını Derbent Belediye Belediye Başkanı Hamdi Acar verdi. Güreş müsabakalarının ardından Derbent'te yetişen organik çilekler de görücüye çıktı. En güzel ve en lezzetli ürünlerin yarıştığı etkinlikte dereceye giren çilek yetiştiricilerine ödül takdim edildi. Çocuklara yönelik oyun ve çeşitlik gösterilerin de yapıldığı festivalde davetlilere geleneksel Konya pilavı ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konserinin ardından konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, son 15 yılda ilçeye yapılan hizmetleri ve yatırımları anlattı.

Derbent'in en büyük projesinin Aladağ Kayak Merkezi projesi olduğunu söyleyen Başkan Hamdi Acar, "Uzun yıllar üzerinde çalıştığımız proje meyvesini verdi. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 54 milyon metrekare olan Aladağ Bölgesi, kültür turizm bölgesi ilan edildi. Bu ilanla birlikte çok önemli bir hamleyi de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ikinci aşamadayız tahsis yapılacak. İnşallah yetişirse bu dönem birinci etabını hep birlikte göreceğiz" İfadelerini kullandı. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara da dikkat çeken Başkan Acar, "Amerika'yı yöneten akli dengesi yerinde olmayan kişi Türkiye'yi daha tanıyamamış. İnşallah Türkiye'deki birlik ve beraberliği görecekler. Biz bir ve beraber olduktan sonra ne yaptırımlar ne baskılar bizi yıldırabilir. Türkiye, Amerika'ya pabuç bırakacak bir ülke değil. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda dimdik duruyor, biz de onun arkasında dimdik duruyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın gündeminde de ABD tarafından Türkiye'ye açılan ekonomik savaş vardı. Özboyacı, "Bunlar Gezi olaylarında bu milleti aşamadılar, 17-25 Aralık operasyonlarında bu millet hainlere geçit vermedi. Kobani eylemlerini denediler, canlı bombaları kullandılar yine milletimizi aşamadılar. 15 Temmuz'da devletimizi yıkmaya kastettiler ama yıkamadılar. Hiç boşuna heveslenmesinler Allah'ın izniyle bu millet sizlere boyun eğmeyecek"dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye gelen sanatçı Uğur Işılak en güzel eserlerini seslendirdi. Katılımcılar yaklaşık 1 saat boyunca sanatçı Uğur Işılak'ın seslendirdiği eserlere eşlik etti. - KONYA