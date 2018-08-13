Derbent'te Festival Coşkusu

Konya'nın Derbent ilçesinde bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Derbent İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali yoğun ilgi gördü.



Derbent Belediyesi tarafından ilçe festival alanında düzenlenen etkinlik kapsamında ünlü sanatçı Uğur Işılak da sahne aldı.

Dağ bisikleti yarışıyla başlayan festivalde, çocuk etkinlikleri, güreş müsabakaları, çilek yarışması, yamaç paraşütü ve mehteran gösterileri de gerçekleştirildi. Yarışma ve müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verildi, katılımcılara ise geleneksel Konya pilavı ikram edildi.



Festivalde konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yöre halkına etkinliklere gösterdikleri ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Acar, konuşmasında, ilçenin kültürünü yansıtabilmek ve nesilden nesile aktarabilmek için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.



AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise ABD tarafından Türkiye'ye açılan ekonomik savaşla ilgili değerlendirmede bulunurken, "Bunlar Gezi Olayları'nda bu milleti aşamadılar, 17-25 Aralık operasyonlarında bu millet hainlere geçit vermedi. Kobani eylemlerini denediler, canlı bombaları kullandılar, yine milletimizi aşamadılar. 15 Temmuz'da devletimizi yıkmaya kastettiler ama yıkamadılar. Hiç boşuna heveslenmesinler Allah'ın izniyle bu millet sizlere boyun eğmeyecek." dedi.



Festivale, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Fatih Özboyacı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.