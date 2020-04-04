Derbent'te dezenfekte çalışmaları sürüyor Konya'nın Derbent ilçesinde, belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Konya'nın Derbent ilçesinde, belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Derbent Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı dış mahalleler ile yaylalarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Değiş, Tekke mahalleleri ile Aşağı ve Yukarı Aylıdere yaylalarındaki çöp konteynerleri, sokak çeşmeleri, otobüs durakları, bank ve kamelyaların dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Belediyemiz ekiplerimizin bu bölgelerdeki temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar, periyodik aralıklarla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA