Derbent'te Bayramlaşma Programı

Konya'nın Derbent ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Hamdi Acar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ilçelerinde bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na tekrar kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirten Acar, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı bizler için her zaman özel bir yerde bulunmuştur. Bu yıl da Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennilerimizin arasında yerini almıştır. Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hakim olması adına önem taşıyan günlerdir. Bu düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim."

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla bayramlaştı.