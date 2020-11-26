Derbent lavanta kokacak

Konya'nın Derbent ilçesinde tarımsal alanlar önümüzdeki yıldan itibaren lavanta kokmaya başlayacak.

Konya'nın Derbent ilçesinde tarımsal alanlar önümüzdeki yıldan itibaren lavanta kokmaya başlayacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığının destek ve katkılarıyla ilçede lavanta fidesi dikimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ayten, ilçedeki iklim şartlarına uygunluğunu denemek ve ileriki aşamalarda yörede ekim yapan çiftçilere örnek olması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 8 bin lavanta fidesinin toprakla buluşturulduğunu belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Musa Akgün ile birlikte yürütülen dikim çalışmalarına katılan Ayten, lavantadan verim almayı umduklarını, yörede lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaşması adına bu çalışmaları oldukça önemsediklerini vurgulayarak, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Daire Başkanı Mustafa Yazlık'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar