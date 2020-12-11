Derbent'e yapılacak entegre hastane ihale edildi
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Derbent'e yapılacak entegre hastane ihale edildi

11.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:01
Derbent'e yapılacak entegre hastane ihale edildi

Konya'nın Derbent ilçesinde yapılacak entegre hastanenin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Konya'nın Derbent ilçesinde yapılacak entegre hastanenin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde 3 bin 558 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan modern entegre hastanenin yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlçemize yapılacak olan hastanenin sevincini yaşıyoruz. İlçemiz halkına ve hastanenin yapımını üstlenen firmaya hayırlı olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Hastanenin hizmete girmesinin ardından ilçenin sağlık ihtiyacına önemli bir ihtiyacı sağlayacağını belirten Ayten, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir'e, bu süreçte bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız ve Konya milletvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta Hanımefendiye, Bölge Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendiye, Milletvekilimiz Sayın Abdullah Ağralı'ya, Sağlık İl Müdürümüz Sayın Mehmet Koç'a ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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