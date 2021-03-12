Derbent beyaza büründü
12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:05
Konya'nın Derbent ilçesi, yağan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Konya'nın Derbent ilçesi, yağan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Aladağ'ın da bulunduğu kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağışın ardından kentte güzel görüntüler oluştu.
Öte yandan Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede kapalı yol olmadığını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar