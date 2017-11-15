Derbendihan İlçesindeki Aileler, Geceyi Dışarıda Geçiriyor

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Dışarıda oturan ailelerden detaylar

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Depremzede Mihrako Mhamad Karim'in konuşması SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem nedeniyle evleri hasar gören Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesindeki aileler, geceyi dışarıda geçiriyor. Depremin nasıl yaşandığını anlatan depremzede Mihrako Mhamad Karim: "Deprem geldiğinde kendimizi dışarı attık. Bunun ne olduğunu oğluma sorduğumda deprem oluyor dedi. Dışarı çıktık ama dışarısı da tehlikeliydi, hasar gören binalardan parçalar sokaklara dökülüyordu. O günden beri evimize gitmeye korkuyoruz. Çocukların okulu kalmadı, hayat kalmadı, korkuyorum bir şey yapmaya. Bir ateş yakamıyoruz, bir yemek yapamıyoruz, evimiz şimdi düşmanız oldu, içine giremiyoruz, hala korkuyoruz çünkü yeni depremler olabilir" dedi.