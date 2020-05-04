Dera kentinde 9 rejim askeri öldürüldü
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Dera kentinde 9 rejim askeri öldürüldü

Dera kentinde 9 rejim askeri öldürüldü
04.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:59

Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı 9 asker, silahlı bir grup tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı 9 asker, silahlı bir grup tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Suriye'nin Dera kentinde ismi henüz bilinmeyen silahlı bir grup, Al-Mazyreeb bölgesinde bir karakolu basarak Esad rejimine bağlı 9 askeri kaçırarak öldürdü. Esad'a bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dera Polis Komutanlığının 9 üyesinin, bir terörist grup tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Öldürülen askerlerin cenazelerinin Dara'daki ulusal hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - ŞAM

Kaynak: İHA

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