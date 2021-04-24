Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü

Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Süper Ligi girişimine imza atan futbol takımlarının bu girişimden ayrılmaları durumunda en az 150 milyon avro tazminat ödemek durumunda kalacaklarını iddia etti.

Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Süper Ligi girişimine imza atan futbol takımlarının bu girişimden ayrılmaları durumunda en az 150 milyon avro tazminat ödemek durumunda kalacaklarını iddia etti.

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş sözleşmesini elinde bulunduran dergideki haberde girişime imza atan takımların ayrılmasının zorlaştırılması için bir takım maddelerin bulunduğu vurgulandı.

Sözleşmeye göre girişime imza atan takımların 23 yıl oynama taahhüdünde bulundukları belirtildi.

167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre ABD bankası JPMorgan Chase'den 3,5 milyar avroluk bir başlangıç ??kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

Sözleşmeye göre bir kulübün Avrupa Süper Ligi'nden en erken üç sezon sonra ayrılmasına izin verilebileceği bunun için de son Süper Lig sezonundan elde ettiği gelirin yarısını geri ödemek zorunda kalması, buna ek olarak da en az 150 milyon avro tazminat ödemesi gibi şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Ziya Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 01:29:28. #1.15#

title