DER Başkanı Çelik: "Çok güçlü tedbirler aldık.
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DER Başkanı Çelik: "Çok güçlü tedbirler aldık.

DER ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik yaptığı açıklamada; "Alışveriş merkezlerinde görevli sağlık personelimiz teyakkuzda.

15.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:36
DER Başkanı Çelik:

AVM-DER ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik yaptığı açıklamada; "Alışveriş merkezlerinde görevli sağlık personelimiz teyakkuzda. Özetle söylemek gerekirse çok güçlü tedbirler aldık. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş merkezlerimize gelebilirler" dedi.


AVM'lerin geç açılıp kapatılmasını tedbir olarak görmediklerini aksine ülkemizdeki panik havasını artırarak karaborsacılara fırsat vereceğini düşündüklerini kaydeden Çelik açıklamasında; "Bu nedenle, AVM'lerin açılış kapanış saatleri ile ilgili açıklamanın AVM Yönetimleri açışından hiç bir bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca, AVM'lerin geç açılıp kapatılmasını da bir tedbir olarak görmüyoruz. Aksine ülkemizdeki panik havasını artırarak karaborsacılara fırsat vereceğini düşünüyoruz. AVM-DER olarak alışveriş merkezlerimizde vatandaşlarımız süre ve saat engeli olmadan önceden nasılsa aynen olduğu gibi gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceklerini duyururuz. Bu dönemde yapılan dezenfekte işlemleri ile COVİD19'un ziyaretçilerimize olan etkilerini önlenebiliyor ve bulaşıcı olması engellenmektedir. Bu konuda en önemli faktörlerden birisi, kullanılan temizlik ürünlerinin yanı sıra yapılan temizliğin yöntemi ve frekansları da hayati bir durum taşıyor. Başta alışveriş merkezlerinin yeme içme alanları, çocuk eğlence mekanları, tuvaletleri, bebek bakım odaları, asansörleri, yürüyen merdiven bantları, kapı kolları, asansör düğmeleri gibi temas gerektiren bir ünite var. Bütün bu alanlarda rutin günlük yapılan temizlik ve temizlik sonrasında kullanılan dezenfeksiyon kimyasallarıyla hijyen sağlanarak hastalık kaynağı bakteri ve virüslerin barınmasını engelliyoruz. Bununla birlikte daha önce aylık periyotlarla yapılan virüs ve bakterilere karşı ortam ve yüzey dezenfeksiyon işlemlerini haftalık periyotta yapılıyor. Dezenfekte işlemlerini müteakiben numuneler alıyor ve meydana gelmesi muhtemel bir enfeksiyon kaynağına karşı düzenli olarak ölçümler yapılmaktadır. AVM'lerde nano-teknoloji ile bu işlemleri yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin konforu için almış olduğumuz bütün bu tedbirler ile birlikte ziyaretçilerimizin toplu yaşam alanlarındaki hijyen kurallarına dikkat etmesi ve özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan talimatlara riayet etmesi gerekiyor. Ülkemizde de vaka görülmesi ile birlikte, salgın hastalık riskine karşı insanlarımızın endişe ve tedirginlikleri artmış durumda. Bizler gerekli sabun ve antiseptik özelliği taşıyan malzemeleri tuvaletlerimizde bulundurulması konusunda her zamankinden daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca alışveriş merkezlerinde görevli sağlık personelimiz teyakkuzda. Özetle söylemek gerekirse çok güçlü tedbirler aldık. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş merkezlerimize gelebilirler" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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