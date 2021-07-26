Depsaş Enerji dijital dönüşüm projesi devreye alındı
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Depsaş Enerji dijital dönüşüm projesi devreye alındı

Depsaş Enerji dijital dönüşüm projesi devreye alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji sektöründeki en kapsamlı dijital dönüşüm projelerinden biri olan uygulama ile teknik alt yapısını tamamen modernize eden Depsaş Enerji, yeni dönemde müşteri yönetiminde yepyeni standartlarla hizmet verecek.

Enerji sektöründeki en kapsamlı dijital dönüşüm projelerinden biri olan uygulama ile teknik alt yapısını tamamen modernize eden Depsaş Enerji, yeni dönemde müşteri yönetiminde yepyeni standartlarla hizmet verecek.

Güneydoğu Anadolu'da 6 ilde 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Depsaş Enerji, devreye aldığı dijital dönüşüm projesiyle yeni dönemde tüm faaliyet alanlarında müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Depsaş Enerji'den yapılan açıklamada, uygulamanın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir kerede devreye alınan en kapsamlı enerji yönetim sistemi projelerinden biri olduğu belirtilerek, "Depsaş Enerji müşteri hizmetleri ile sayaç verilerinin yönetimi, müşteri portalı, veri analitiği, varlık yönetimi ve kesinti yönetim uygulamalarını entegre çalışır halde devreye alarak global enerji şirketlerine örnek bir proje gerçekleştirdi" denildi.

Verilen bilgiye göre, devreye alınan entegre uygulamalar ile Depsaş Enerji sayaç okumadan tahsilata her aşamada daha modern ve esnek bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyor. Dijital dönüşüm sayesinde müşteri hizmetlerinde, sahadaki kaynakların performansında, operasyonel verimlilikte, veri entegrasyonunda, gelişmiş hizmetlerin yenilenmesinde, gerçek zamanlı bilgi paylaşımında ve kesinti sürelerinde önemli iyileştirmeler yaşanması hedefleniyor.

Entegrasyon süreci 27 Temmuz'da tamamlanacak. Projenin geçiş süreciyle ilgili bilgi veren Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, gerçek zamanlı ve uçtan uca bir çözüm olarak tasarlanan entegre enerji yönetim sistemi ile birlikte sahadaki kaynakların performansını azami şekilde görebilecek ve kontrol edebileceklerini söyledi. Bunun ayrıca operasyonel verimliliği iyileştireceğini de belirten Karagüzel, "Hizmet bölgemizde enerji ve müşteri yönetiminde yepyeni standartları belirlerken bölgede örnek bir model olacağına da inanıyoruz" dedi.

22 Temmuz'da geçiş süreci tamamlanan projeyle ilgili anlaşmalı tüm bankaların entegrasyon süreci 27 Temmuz'dan itibaren tamamlanmış olacak. Yeni dönemde banka sisteminde Depsaş Enerji faturalarıyla ilgili işlemler hesap numarasıyla sorunsuz şekilde ve güvenle yapılabilecek. Depsaş Enerji, yeni sisteme geçiş sürecinde sistemsel bazı küçük sorunlar yaşanabileceğini belirterek, karşılaşılabilecek her türlü sorunla ilgili Müşteri Hizmetleri biriminin 7 gün 24 saat hazır olduğunu belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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