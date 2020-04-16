DEPSAŞ, büyük ölçekli abonelerini ödemeleri konusunda uyardı Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mesken ve küçük esnafa uyguladığı ödeme kolaylıklarına dahil olmayan büyük ölçekli ticarethane ve sanayi abonelerini borçlarını ödemeleri konusunda uyardı.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mesken ve küçük esnafa uyguladığı ödeme kolaylıklarına dahil olmayan büyük ölçekli ticarethane ve sanayi abonelerini borçlarını ödemeleri konusunda uyardı.

DEPSAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, salgınla mücadele sürecinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda ödeme güçlüğü yaşayan mesken ve küçük esnaf için kesme işlemi yapmadan ek ödeme süresi verdiği ancak bu durumun ticari faaliyetlerini aktif olarak sürdüren ve güçlü sermaye yapılarına sahip bazı büyük ölçekli ticarethane ve sanayi aboneleri tarafından suistimal edildiği bildirildi.

Şirketin söz konusu abonelere borçlarını ödemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ve aksi halde gerekli yasal işlemin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan bu sıkıntılı sürecin daha rahat atlatılabilmesi adına vergiler dahil faturası 1000 lira ve altında olan mesken sahipleri ile küçük esnafa gerekli kolaylık gösterilmektedir. Mesken ve küçük esnafa yönelik alınan bu karar, maalesef tükettiği elektriğin bedelini ödemek istemeyen bir kısım büyük ölçekli ticarethaneler, kum ve taş ocakları, kireç fabrikaları, gıda üretimi yapan fabrikalar ve sanayi aboneler tarafından suistimal edilmektedir. Söz konusu işletmeler, borçlarını ödemeleri için yaptığımız uyarılarımızı dikkate almadıkları gibi, maalesef, ekiplerimizi engellemekte, hatta farklı yollarla tehdit etmektedirler. Tüm bu gelişmeler ışığında, söz konusu salgın sürecinde mesken sahipleri ve küçük esnaf için yapılan uygulamanın, diğer aboneler tarafından suistimal edilmesine kesinlikle izin verilmeyecek ve ödeme yapmayan bu abonelerle ilgili olarak gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz uygulanacaktır."

Kaynak: AA