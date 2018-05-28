Zaman zaman hepimiz yorgun, bitkin ve üzgün hissederiz. Bu duygular depresyon belirtileri olabilir ama hemen depresyon ile karıştırmamak lazım. Depresyon bundan daha karmaşık bir hastalıktır. Depresyonda olduğunu düşünüyorsanız önce 'Depresyonun belirtileri nelerdir? Depresyondaki insan nasıl davranır? Depresyondaki insan ne düşünür? Depresyonda olduğunuzu nasıl anlarsınız?' sorularının cevaplarını öğrenmeniz gerekir. Depresyonda olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olması için en sık görülen depresyon belirtilerini bir araya getirdik. Bu belirtilerin depresyon belirtisi olması için sürekli ve sık yaşanması gerektiğini unutmayın.

Depresyonda olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Moraliniz düşük ve yorgun hissediyorsanız

Rutininiz aynı kaldığı halde hep bir kırgınlık ve yorgunluk hissetmek depresyonun ilk belirtilerinden biridir. Uyku saatleriniz ve aktivite seviyeniz aynı olsa da eskiye nazaran daha enerjisiz hissediyorsanız depresyonda olabilirsiniz. Uyandığınız andan itibaren yorgun olmak içsel dünyanızda bazı sıkıntılarınızın olduğunun işareti olabilir.

Değersiz hissediyorsanız ve yaşamayı hak etmediğinizi düşünüyorsanız

İşe yaramaz olduğunuza inanmaya başlamış olabilirsiniz. Aklınızda intihar düşünceleri beliriyorsa, ölüm korkunuz yok olduysa ve yaşamak için bir sebebiniz kalmadığını düşünüyorsanız bir uzmanla depresyonla ilgili görüşmenin vakti gelmiş demektir.

Konsantrasyon ve hafıza sorunları yaşıyorsanız

Önemli şeyleri unutmaya başladıysanız ve isimleri, telefon numaralarını hatırlamakta güçlük çekiyorsanız aklınızı kurcalayan bir şeyler var demektir. Birinin söylediklerine yoğunlaşmak veya kitap okumak gibi aktiviteler artık size zor geliyorsa depresyonda olabilirsiniz.

Uyku problemleri yaşıyorsanız

Bu problemler uykuya dalmakta zorluk veya çok uyumakla ilgili olabilir. Güzel bir uyku sonrasında bile uyumaya muhtaç hissediyorsanız, bütün günü yatakta geçirmeye istekliyseniz ve günü karşılamaya enerjiniz yoksa depresyona girmiş olabilirsiniz.

Kilonuzda değişikler meydana geldiyse

Depresyonda olan birinin yeme alışkanlıklarında büyük değişiklikler meydana gelebilir. Depresyonda birden bire kilo vermek veya almak normaldir. Doyduğunuz halde aç hissedebilir veya iştahınızı tamamen kaybedebilirsiniz.

Hiçbir şeyden zevk almamaya başladıysanız

Eskiden yapmayı sevdiğiniz aktiviteler, birlikte vakit geçirmeyi sevdiğiniz insanlar birden bire size zevk vermeyi bıraktıysa depresyonda olabilirsiniz. Hep sıkkın, yorgun ve yapmayı sevdiğiniz şeylere karşı kayıtsız hissetmek yaşama sevincinin azaldığının belirtisidir.

Sağlık problemleri yaşamaya başladıysanız

Depresyonda olan bir kişinin üzüntüsünü sağlığına yansıyabilir. Tıbbi bir sebebi olmadan ağrı, acı ve sindirim problemleri yaşamak depresyonun belirtilerinden biridir.

Depresyon nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar kişiliğinize ve yaşadıklarınıza bağlı olarak terapi veya ilaç tedavisi önerebilirler. Ayrıca fiziksel aktivite, evcil hayvan terapisi, sanat terapisi gibi alternatiflerle bu tedavinin desteklenmesini sağlayabilirler.

Özellikle mevsimsel depresyon denilen, yılın soğuk ve karanlık dönemlerinde sık görülen depresyon türünün D vitamini alımı ile tedavi edilebileceği söylenir.

Uzmanlar depresyona girme riski yaşayan kişilerin düzenli olarak psikiyatristlere danışmasının önemini vurgulamaktadırlar. Depresyon hastalığı her hastalık gibi erken aşamada gözlemlenirse yenmesi daha kolay olur.