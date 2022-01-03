Depresyona karşı neler yapılabilir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depresyona karşı neler yapılabilir?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta 322 milyon kişinin depresyondan muzdarip olduğunu tahmin ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta 322 milyon kişinin depresyondan muzdarip olduğunu tahmin ediyor. Modern çağın hastalıklarından biri olarak nitelenen depresyon nedir? Depresyon nasıl fark edilir? Nasıl geçer? Depresyona karşı kendiniz neler yapabilirsiniz? Antidepresan almak depresyonun hangi aşamasında gerekli? Uzmanlarla konuştuk.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title