Depresyona karşı neler yapılabilir?

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta 322 milyon kişinin depresyondan muzdarip olduğunu tahmin ediyor. Modern çağın hastalıklarından biri olarak nitelenen depresyon nedir? Depresyon nasıl fark edilir? Nasıl geçer? Depresyona karşı kendiniz neler yapabilirsiniz? Antidepresan almak depresyonun hangi aşamasında gerekli? Uzmanlarla konuştuk.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet