Depresyona giren kedi 9 kiloya ulaştı, gündüzleri de 8 saat uyumaya başladı
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Depresyona giren kedi 9 kiloya ulaştı, gündüzleri de 8 saat uyumaya başladı

Elazığ'da bir esnafın baktığı İran cinsi 4 yaşındaki kedi, yaklaşık 9 kilogram ağırlığına ulaştı, en son 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde tutulduğu için ise depresyona girerek gecenin dışında gündüzleri de en az 8 saat uymaya başladı.

Depresyona giren kedi 9 kiloya ulaştı, gündüzleri de 8 saat uyumaya başladı
06.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:48

Elazığ'da bir esnafın baktığı İran cinsi 4 yaşındaki kedi, yaklaşık 9 kilogram ağırlığına ulaştı, en son 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde tutulduğu için ise depresyona girerek gecenin dışında gündüzleri de en az 8 saat uymaya başladı.

Çarşı Mahallesi'nde esnaflık yapan Yusuf Yumurtacı (19), 6 ay önce Muğla'dan İran cinsi bir kedi aldı. İş yerinde kedinin bakımını yapan Yumurtacı, ona animasyon filminde deki kediye benzediği için 'Şerafettin' ismini koydu. Günde 2 litre süt ve 6 öğün mama tüketen kedi sevimli haliyle kısa sürede tüm esnafın ilgi odağı haline geldi. Akşamları iş yerinde kalan kedi, korona virüs tedbirleri kapsamında bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahibi tarafından evine götürüldü. İş yerinde sürekli caddeye çıkan ve etrafta gezinen kedi, evde dışarı çıkamayınca depresyona girdi. Gecenin dışında gündüzleri de 8 ile 10 saat arasında uyuyan kedi, 9 kilograma ulaştı.

Kediyi Muğla'dan aldığını ve 4 yaşında olduğunu aktaran sahibi Yusuf Yumurtacı, "Ben kediyi aldığımda 4 yaşındaydı. Dükkanımda bakıyorum. Şimdi 9 kiloya yaklaştı. Günde 2-3 litre süt içiyor. Geçtiğimiz gün korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kediyi eve götürdüm. Fakat kedimiz eve alışamadı. Depresyona girdi. Biz de tekrar kediyi dükkana getirdik. Şu an keyfi yerinde. Aşırı derecede mama yiyor. Gündüzleri 8-10 saat arasında uyuyor. Sokağın maskotu. İnsanlar tarafından çok seviliyor. İnsanlar kedimiz için bize uğruyorlar"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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