Depresyona Giren Genç Kız, Kendi Kendine 6 Dil Öğrendi
İzmit'te yaşayan turizm rehberliği öğrencisi, depresyona girip eve kapandıktan sonra kendi başına 6 yabancı dil öğrenmeyi başardı.
İzmit'te yaşayan Gamze Gazeteci'ye 2011 yılında depresyon tanısı konuldu. Bilecik Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'nden mezun olan Gamze Gazeteci'nin o günden sonra hayatı değişti.
EVDEN ÇIKMADAN KENDİNE YABANCI DİLLERE VERDİ
Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gamze Gazeteci, "Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim" dedi.
HEDEFİ 20 DİL
Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca'yı ileri seviyede, Korece'yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum" diye konuştu.
Kaynak: Habertürk
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ukrayna ve rus kızlarını görünce bende depresyona girdim. rusça ve ukraynaca ögendim :-)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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depresyona giren insan mesgul olmazssa olume gider genelde tebrik ederim sizi buda hayata tutunma sekliCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Bana bir depresyon yaz doktor....Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Sadullah Paşa’nın Ondokuzuncu AsırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tebrik ederimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır