ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
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ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladıERZURUM'da depresyon tedavisi gören ve daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Leyla G. (69), oturduğu apartmanın 6'ncı katından atladı.

Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı

ERZURUM'da depresyon tedavisi gören ve daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Leyla G. (69), oturduğu apartmanın 6'ncı katından atladı. Leyla G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.30'da merkez Yakutiye ilçesi Yeşil Yakutiye Konutları'nda meydana geldi. Leyla G., oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Leyla G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup bölgeye gelen Leyla G.'nin çocukları, fenalık geçirdi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Leyla G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada Leyla G.'nin depresyon tedavisi gördüğü ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı
ERZURUM Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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