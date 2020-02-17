Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma

17.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:26

Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm bakanlıklar, ilgili birimleriyle depremzedelerin yaralarının kısa sürede sarılması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar depremin hemen ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinesinde yürütülüyor.

11 kişinin tedavisi sürüyor

Depremde Elazığ'da 1066, Malatya'da 481 kişi yaralandı. Elazığ'da 1'i yoğun bakımda toplam 9 kişinin, Malatya'da da 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Depremin yaşandığı ilk andan bu yana bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 24, toplamda ise 2 bin 764 artçı deprem meydana geldi.

Afet Koordinasyon Merkezleri hizmeti sürdürüyor

Depremin ikinci gününden itibaren Elazığ

Valiliği önünde ve merkezde bulunan Kültür Park'ta Afet Koordinasyon Merkezleri kuruldu.

Hizmetleri ve yardımları bulunan sivil toplum kuruluşlarını koordine etmek amacıyla Elazığ Afet Gönüllüleri birimi oluşturuldu.

Vatandaşlara daha yakın, hızlı

ve etkin hizmet sunmak amacıyla Elazığ merkezdeki 38 mahallede 26 konteyner ve 2 çadırda olmak üzere toplam

28 noktada oluşturulan Afet

Koordinasyon Merkezi irtibat ofisleri ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretilmesi sağlandı.

Elazığ'da 180, Malatya'da da 174 teknik personel görevini sürdürüyor. 7'si merkezde biri Gezin beldesinde toplam 8 sahra hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

Elazığ'da UMKE ve 112 Acil Servis'ten 71 sağlık personeli, Malatya'da da 5 UMKE personeli çalışma yürütüyor.

Hasar tespiti tamamlandı

Depremin ardından binaların hasar durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan 1000 kişilik ekip, depremden etkilenen bölgeleri sokak sokak gezerek, hasar tespiti yaptı.

Elazığ'daki çalışmada 288 yıkık, 8 bin 396 ağır hasarlı, 596 acil yıkılacak, 1492 orta hasarlı, 17 bin 21 az hasarlı, 27 bin 805 de hasarsız bina tespiti yapıldı, 362 binanın yıkımı tamamlandı.

Malatya'daki çalışmada 305 yıkık, 3 bin 322 ağır, 501 orta hasarlı bina tespit edildi. 286 binanın acil yıktırılması gerektiği belirlenirken 166 binanın yıkımı yapıldı.

Ağır hasarlı okulların yerine yenileri inşa edilecek

Elazığ'da 14 okulun ağır hasarlı, 14 okulun da orta hasarlı olduğu belirlendi. İlde hayırseverler tarafından 23 okul yapılması planlanıyor.

Depremde Malatya'da ağır hasarlı 13, orta hasarlı 23 okul tespit edildi. Malatya'da hayırseverler tarafından 6 okul yapılması planlanıyor.

122 milyon lira nakdi yardım

Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya 122 milyon lira nakdi yardım sağlandı.

14 Şubat itibarıyla depremzedeler için AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen kampanyalarda 146 milyon 723 bin 881 lira nakdi yardım yapıldı.

AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplam 38 milyon 990 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da 29 bin 934 çadır, 69 bin 834 yatak, 149 bin 899 battaniye, 43 bin 789 ısıtıcı, 29 ton 500 kilogram kömür, 245 ton odun, 2 bin 100 soba, 102 bin 72 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 234 kıyafet, 120 bin 186 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.

222 milyon lira ayni yardım

AFAD, Türk Kızılay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca deprem bölgesine 222 milyon 11 bin 887 lira tutarınca ayni yardım yapıldı.

Elazığ ve Malatya'da geçici barınma alanları

Elazığ'da merkezde çadır, okul ve spor tesisinden oluşan 108 barınma alanında toplam 11 bin 62 kişi kalıyor. Toplu çadır alanlarında 3 bin 330 çadır kuruldu. Bu çadırların 2 bin 49'unda vatandaşlar kalıyor. 19 bin 409 çadır ise bireysel olarak dağıtıldı. Malatya'da 5 bin 948 çadır bireysel olarak dağıtıldı ve kuruldu.

Depremzedelere sıcak yemek

Elazığ'da Türk Kızılay, Belediye, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından 109 noktada 46 bin 850 vatandaşa 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriliyor. İl merkezinde 300 çölyak hastası için glutensiz yemek hizmeti sağlanıyor.

Malatya'da 25 Ocak'tan itibaren Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 3 öğün toplam 6 bin kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor.

27 Ocak'tan itibaren deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara Elazığ'da 300 bin paket, Malatya'da 60 bin paket kumanya dağıtıldı.

Kızılay başta olmak üzere AFAD ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte dağıtılan kumanya sayısı Elazığ'da 181 bin 364, Malatya'da ise 60 bin 604 olup dağıtımlar devam ediyor.

Evleri hasar gören vatandaşların eşyalarının taşınmasına destek

Depremde evi zarar gören ve eşya taşımada araç bulamayan vatandaşların eşyalarını taşımalarına yardımcı olmak üzere, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca 66 jandarma personeli tarafından eşya taşıma çalışmaları başlatıldı.

Eşyalarını yerleştirmek için uygun depo bulmakta zorlanan vatandaşlara ilk etapta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Devlet Malzeme Ofisine ait depo tahsis edildi. Bu kapsamda 144 hanenin eşyasının eve taşınma, 27 hanenin eşyasının da depoya taşınma işlemi tamamlandı.

Giyim mağazası kuruldu

Ülkenin dört bir yanından gelen giyim yardımlarının depremzede vatandaşlara ulaştırılması için giyim mağazası 12 Şubat'tan itibaren hizmete başladı. Bu zamana kadar 895 vatandaşa 75 çeşit 6 bin 612 giyim malzemesi yardımı yapıldı.

67 bin 673 depremzedeye psikososyal destek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile depremden etkilenen 67 bin 673 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Sosyal rehabilitasyon çalışmaları

Milli Eğitim Müdürlüğünce merkezi sınavlara girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında telafi eğitimi başlatıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce barınma hizmeti verilen okullarda normalleşme çalışmaları kapsamında vatandaşlara el sanatları, resim, müzik, çocuk oyunları ve aile eğitimi kursları açıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler tarafından ilçelerde ve köylerde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

İl Müftülüğünce depremden etkilenen ailelere ve çocuklara yönelik moral ve motivasyon programları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18 gençlik lideri, 3 kamp lideri, 3 psikolog, 3 sosyal çalışmacı ile toplam 27 personel çocuk ve gençlere yönelik tiyatro gösterimi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Üreticilere destek

Depremde iki ilde büyük ve küçükbaş 305 hayvan telef oldu, 166 hayvan yaralandı. Hayvanlar için 1712 çadır kuruldu. Bölgeye 154 büyükbaş, 421 de küçükbaş hayvan ulaştırıldı. Üreticilere 190 bin 50 kilogram yem dağıtıldı.

Kentsel dönüşüm başlatıldı

Elazığ'ın yeniden ihya ve inşası için kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. İlde bir yıl içerisinde projeler etap etap hayata geçirilerek sağlam ve güvenli konutlar inşa edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Konteyner kentler kuruluyor

Depremzedelerin kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi ve Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790, Malatya'daki belirlenen alanlarda ise 407 konteynerin yerleştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Elazığ'da 213'ü sahada 794 personel görev yapıyor.

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kurulması planlanan konteynerlerin bir hafta içerisinde kurulumunun yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA