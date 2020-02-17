Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma - Drone
Hasarlı binaların yıkımı İş makinelerinin çalışması İşçilerin ve iş araçlarının çalışması Konteyner kentten görüntülerDepremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma ELAZIĞ - Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.
17.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:19
Hasarlı binaların yıkımı
İş makinelerinin çalışması
İşçilerin ve iş araçlarının çalışması
Konteyner kentten görüntüler
Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma
ELAZIĞ - Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kaynak: AA