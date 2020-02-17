: Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma - Drone

17.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:19

Hasarlı binaların yıkımı

İş makinelerinin çalışması

İşçilerin ve iş araçlarının çalışması

Konteyner kentten görüntüler

Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma

ELAZIĞ - Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

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