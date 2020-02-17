Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma - Drone
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Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma - Drone

Hasarlı binaların yıkımı İş makinelerinin çalışması İşçilerin ve iş araçlarının çalışması Konteyner kentten görüntülerDepremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma ELAZIĞ - Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

17.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:19
Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma - Drone

Hasarlı binaların yıkımı

İş makinelerinin çalışması

İşçilerin ve iş araçlarının çalışması

Konteyner kentten görüntüler

Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma

- ve 'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışma - Drone
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