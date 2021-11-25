KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir hafta önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için yetkililer çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir hafta önce saat 15.40'da 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Merkez üssü olan Topçu Mahallesinde ağır hasarlı hane sahiplerine soba ve kömür dağıtımı yapıldı.

Ayrıca depremde evleri ağır hasar alan depremzedelere, 72 konteyner, 72 çadır, 48 hayvan çadırı, 355 gıda kolisi, 155 hijyen kolisi, 50 ton kömür, 115 soba, 48 yatak çarşaf takım ve battaniye, Kızılay tarafından 3 bin kişilik sıcak yemek ve çay, 500 ekmek dağıtıldı. Ayrıca konteynerlerin elektrikleri çekilerek, su ve kanalizasyon çalışmalarına da bugün başlandı.

Vatandaşlar, "Devletimizin hepsi bize çok yardımcı oldu. Allah'a çok şükür devletimiz başımızda. Konteynerler ve çadırlar sayesinde olası durumun önüne geçildi. Devletimize çok teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.