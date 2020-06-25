Depremzedelerin yaraları sarılıyor
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Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye çadır sevk edilirken, Kızılay tarafından da yemek dağıtımına başlandı.

Depremzedelerin yaraları sarılıyor
25.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:46

Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye çadır sevk edilirken, Kızılay tarafından da yemek dağıtımına başlandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açtı. Depremin ilk dakikalarında AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kızılay ekipleri bölgede görev alırken, hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Depremzedeler için bölgeye çadır sevki yapılırken, Kızılay tarafından da sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise, meydana gelen deprem sonrası etkilenen mahallelerde inceleme yapıldığı belirtilerek, "Depremden en çok etkilenen Elaçmaz Mahallesi'ne çadır sevki yapıldı. Diğer mahallelerde de yapılacak ön hasar tespit çalışmaları sonrası geçici barınma için çadır dağıtımı yapılacak. Ayrıca depremzede vatandaşlarımıza Kızılay tarafından bu akşam kumanya dağıtılacak. Yarından itibaren ihtiyaç olan mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapılacak" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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