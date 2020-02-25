25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:06

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerindeki mahallelerde depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Başkale'de 9 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı depremin ardından Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek, Özpınar ve Güvendik mahallelerinde kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürüyor.

AFAD, Türk Kızılay, Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerince bölgeye gönderilen yardım malzemeleri, görevliler tarafından vatandaşlara dağıtılıyor.

Kızılay ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sürekli çorba ve sıcak yemek ikram ediliyor. Ekipler, her gün 3 öğün olmak üzere 5 bin kişilik sıcak yemeği vatandaşlara dağıtıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ve Saray ilçelerinde depremzedeler için 100 kişi kapasiteli "refakatçı misafirhanesi"ni açtı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki misafirhane, Başkale ve Saray ilçelerinde depremden etkilenen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlara tahsis edildi.

Binlerce hasta ve hasta yakınının ağırlandığı misafirhanede, vatandaşların barınma ihtiyacının yanı sıra yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçları da ücretsiz karşılanıyor.

Kaynak: AA

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