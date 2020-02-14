Depremzedelerin yaraları hızla sarılıyor

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:36

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin mağduriyeti hızla gideriliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinesinde yürütülen çalışmalarla vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesine çalışılıyor.

AFAD Başkanlığı, Elazığ'da 2 bin 47, Malatya'da 1770 olmak üzere 3 bin 817 kişiye 26 milyon 524 bin lira kiracı ve ev sahibi yardımı yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, evi yıkılan ve eşyalarını alamayanlar, depremde zarar gören, hayatını kaydedenlerin yakınları ve enkazdan yaralı kurtulanlara 8 milyon 625 bin lira yardım gerçekleştirildi.

AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca toplam 35 milyon 150 bin lira yardım yapıldı.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da 29 bin 934 çadır, 68 bin 239 yatak, 143 bin 781 battaniye, 29 ton 500 kilogram kömür, 192 ton odun, 2 bin soba, 99 bin 605 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 98 bin 238 kıyafet, 110 bin 653 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.

Kampanyayla 145 milyon lira toplandı

Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ile AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya 102 milyon lira gönderildi.

Depremzedeler için AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen kampanyalarda 145 milyon 37 bin lira toplandı.

AFAD ve Türk Kızılay tarafından 182 milyon 286 bin lira ayni yardımda bulunuldu. AFAD, Türk Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfınca toplam 217 milyon 436 bin lira yardım gerçekleştirildi.

Sıcak yemek

Elazığ'da Türk Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından 125 noktada 59 bin 920 depremzedeye 3 öğün sıcak yemek veriliyor. İl merkezinde 300 çölyak hastası ise glütensiz yemek hizmeti alıyor.

Malatya'da da 6 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Üreticilere destek

Depremden etkilenen üreticilere küçük ve büyükbaş hayvan yardımı yapılırken, hayvanlar için 1685 çadır kuruldu, 185 bin 900 kilogram yem dağıtıldı.

Deprem bölgesinde psikososyal, rehberlik ve manevi destek çalışmaları kapsamında 57 bin 758 kişiye hizmet sunuldu

Hasar tespiti tamamlandı

Depremin ardından binaların hasar durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan 1000 kişilik ekip, depremden etkilenen bölgeleri sokak sokak gezerek, hasar tespiti yaptı.



Elazığ'daki çalışmada 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı ise 19 bin 821 olarak belirlendi. Elazığ'da 61 bin 152 binada, 202 bin bağımsız bölümün tespiti yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde diğer yıkım işlemleri de devam ettirilerek, yapım süreci başlatıldı.

Malatya'daki çalışmada ise 307 yıkık, 3 bin 286 ağır, 515 orta hasarlı bina tespit edildi. 284 binanın acil yıktırılması gerektiği belirlenirken 123 binanın yıkımı yapıldı.

Depremde Elazığ'da 38, Malatya'da 36 olmak üzere 74 okul zarar gördü.

Konteyner kentler kuruluyor

Depremzede 5 bin 490 ailenin geçici barınmasını sağlamak için Elazığ ve Malatya'da konteyner kentler oluşturuluyor.

Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi ve Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790, Malatya'daki belirlenen alanlarda ise 700 konteynerin yerleştirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Ev eşyaları jandarma araçlarıyla taşınıyor

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak ve eşyaları uygun bir depoda muhafaza etmek amacıyla araç ve personel görevlendirdi. Ekipler bugüne kadar 52 hanenin eşyalarını taşıdı.

Ayrıca yurdun dört bir yanından gönderilen giyim yardımlarının depremzedelere ulaştırılması amacıyla oluşturulan giyim mağazası da hizmete sunuldu.

Kaynak: AA