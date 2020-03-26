Depremzedelerin konteyner kentte "koronavirüs" hassasiyeti
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Koronavirüs, Sivrice, Elazığ, Güncel

Depremzedelerin konteyner kentte "koronavirüs" hassasiyeti

Depremin yaşandığı Elazığ'da depremzedeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına özen gösteriyor, uzmanların önerilerini harfiyen yerine getiriyor.

26.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:53
Depremzedelerin konteyner kentte

Depremin yaşandığı Elazığ'da depremzedeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına özen gösteriyor, uzmanların önerilerini harfiyen yerine getiriyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar öncülüğünde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Depremden kurtulan, evleri ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı için kalıcı konutlar inşa edilene kadar konteyner kentlere yerleştirilen Elazığlılar, koronavirüs salgınına karşı da mücadele gösteriyor.

- Uzmanların önerileri harfiyen yerine getiriliyor

Depremzedeler koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına özen göstererek zorunlu olmadıkça konteyner kentten dışarı çıkmıyor, uzmanların önerilerini harfiyen yerine getiriyor.

Elazığ Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiği konteyner kentte sağlık kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan depremzedelerin ihtiyaçları Valilik bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

"Dışarı çıkmayalım ki bir an önce atlatalım"

Depremzede Saliha Kardeşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları depremin maddi ve manevi yaralarını devletin yardımlarıyla sarmayı başardıklarını söyledi.

Yaşadıkları travmayı unutmaya çalıştıkları bir dönemde bu kez koronavirüs salgınının ortaya çıktığını ifade eden Kardeşler, devletin aldığı tedbirlerle bunun da üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.

Koronavirüse karşı devletin "Evde kal" çağrısına depremzedeler olarak uyduklarını dile getiren Kardeşler, "Devlet tüm bu önlemleri bizim için alıyor. Gençlerimiz işe gidemiyor, kimi işten çıktı, okullar tatil edildi. Dışarı çıkmayalım ki bunu bir an önce atlatalım. Herkes işine gücüne dönsün, geçim sıkıntısı olmasın." dedi.

"İnşallah bu süreç de biter, bu virüsten de kurtuluruz"

Süleyman Güngör ise salgının yayılmaması için devletin koyduğu kurallara uymaları gerektiğini aktardı.

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını anlatan Güngör, "Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşıyordum. Deprem oldu, evimiz yıkıldı. Allah devletten razı olsun. Devlet olmasaydı biz perişan olurduk. Devletimiz konteyner kentler yaptı, insanların başını sokacak bir yeri oldu." diye konuştu.

Güngör, koronavirüs salgınından tüm ülkenin etkilendiğini bildirerek, salgının yayılmaması için devletin talimatlarını uyguladıklarını ifade etti.

Temizliğe dikkat ettiklerine değinen Güngör, "Ellerimizi iyice yıkıyor, kendimizi virüsten korumaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreç de biter, bu virüsten de kurtuluruz." şeklinde konuştu.

67 yaşındaki depremzede Pamuk Aydın, yaşı itibarıyla koronavirüs riski taşıdığını, bu nedenle talimatlara uyduğunu aktardı.

İhtiyaçlarını yardım destek hattına bildirdiğini, gelen ekiplerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Aydın, "Koronavirüsten korkuyoruz, onun için içerideyiz. Allah razı olsun devletimizden, bizlerle ilgileniyorlar. Devletimizi, milletimizi bütün Müslüman alemini Rabb'im korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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