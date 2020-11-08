Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
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Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu

08.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:31
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu

İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından evleri hasar alan vatandaşlar taşınma telaşına düşerken, depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu.

İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından evleri hasar alan vatandaşlar taşınma telaşına düşerken, depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu. İnternet üzerinden sahte emlak ilanı açan dolandırıcıların depremzedelerden kapora aldıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar alan vatandaşların taşınma telaşı devam ediyor. Evlerdeki hasar durumuna göre verilen süre zarfında evlerini boşaltan vatandaşlar eşyalarını depoladıktan sonra yeni ev arayışına girdi. Depremde enkaza dönen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği Barış Sitesi'nin bulunduğu alanda vatandaşlar nakliye firmaları aracılığıyla evlerini boşaltıyor. Her daireye 1,5 saat süre verilen taşınma telaşında vatandaşlar en önemli eşyalarını evden boşaltarak yeni ev arayışına girdi. Yeni eve taşınmak için ilanlara bakan vatandaşlar emlak fiyatlarının yükselmesinden şikayet etti.

Emlak dolandırıcılarının yeni hedefi depremzedeler

İnternet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden sahte emlakların bulunduğunu söyleyen depremzede Timurhan Akgün, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirterek, "Adalet Sitesi'nde kiracı olarak oturuyordum. Evim de ağır hasarlı durumda. Eşyalarımı boşaltmam için 1.5 saat müddet verdiler. Depremden sonraki 10 günlük süreç içerisinde de ev araştırıyordum. İnternet üzerinden hizmet veren ilan sitelerinden birinde bir ev gördüm. Eşyalıydı. Eşyalarımı da alıp alamayacağım belli değildi. O yüzden ben de kendisini ev sahibi olarak tanıtan şahsı aradım. Kendisinin İstanbul'da olduğunu, kendisinin polis, eşinin hemşire olduğunu, görev dolayısıyla İstanbul'da olduğunu ve evin kendisine ait olduğunu söyledi. Depozitoyu yolladığım takdirde ilanı yayından kaldıracağını ve 2 gün sonra İzmir'e gelerek anahtar teslimini ve kontratı o zaman yapacağını söyledi. 2 gün sonra aradığımda telefonlar kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Aynı şekilde param da yanmış durumda. Savcılığa gitmem söyleniyor" dedi.

"Hem depremzedeyim hem de dolandırıldım"

Acil eve ihtiyacı olduğu için dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyleyen Akgün, "Hem depremzedeyim. Bir taraftan buradaki işleri halletmek zorundayım. Bir taraftan da maddi bir zorluk içerisindeyim. Aynı zamanda depozitom da yanmış oldu. 2 bin lira gönderdim. 'Şimdilik depozito yolla yeterli' dedi. 'Kontratı yaptığımızda geri kalanı ödersin' dedi. Ben de maddi durumum yetmediği için 2 bin TL yolladım. 'Tamam ben Cuma günü geliyorum' dedi. Sabah 09.00'da İzmir'de olacağını söyledi. 15.00'e kadar aradım cevap yok. Aynı sitede şu an kopya ilanlar da var. Hala daha arıyoruz. Bu sefer de 'Ben askerim, Şırnak'ta görev yapıyorum, Ankara'dayım görevdeyim, 2 gün sonra geleceğim' diyor. Bu şekilde dolandırıcılık aslında devam ediyor. Biz depremzede olduğumuz için acil eve ihtiyacımız var. Bu yüzden hemen atladık. Maalesef bu duruma maruz kaldık" dedi.

Kendilerine 1,5 saatlik süre verildiğini ve bu süre zarfında evi boşaltacaklarını belirten Akgün, "Bize 1.5 saatlik bir süre verdiler. Bir nakliye şirketiyle anlaşma yapıldı. Nakliye şirketi nerede olursa olsun belli bir tutar tuttu. O evdeki eşyaları bulunduğumuz eve kadar götüreceğimiz söylendi. Şimdi sıranın bize gelmesini bekliyoruz evin karşısında oturarak. 1,5 saat içerisinde alabildiğimiz kadar eşyayı alacağız. Büyük ihtimal birkaç beyaz eşyamız olsun. Hasar gören dolaplarımız var. Çünkü evin içi de berbat halde. Sıvalar dökülmüş, büyük çatlaklar var. O süreci bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle ev kiralarının yükseldiğini söyleyen depremzede Derya Gülgönül ise, "Bundan sonraki süreçte sıkıntılarımız var. Şu an için bir akrabamızın evinde kalıyoruz. Eşyalarımızı alınca da depo gibi bir yere koyacağız. Şu anda da ev bulma şansımız yok. Çünkü bazı insanlar bunu fırsata çevirdiği için ev kiraları da yükseldi. Açıkçası maddi olarak da buna uygun değiliz. Bu süreçte bekleyeceğiz her şey normale dönene kadar. 2 tane kızım var. Bir düzen oluşturmam gerekiyor. Nakliye firmasına hane başı 2 bin TL vereceğiz" diye konuştu.

Nakliye firmasıyla 2 bin TL'ye anlaştıklarını belirten depremzede Mete Gülgönül, "Nakliye firması 'Ben evden aşağı indirmeye karışırım. Gerisini kendi imkanlarınızla taşıyacaksınız' diyor. Biz de site yönetimi olarak ortak bir nakliye şirketiyle anlaştık. Daire başı 2 bin TL vererek taşınacağız" dedi.

Öte yandan depremzedelerin evlerindeki taşınma telaşı havadan görüntülendi. Bayraklı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Sitesi sakinlerinin ev taşıma telaşı devam ediyor. - İZMİR

Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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