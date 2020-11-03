Depremzedelere verilecek maddi destekler neler? Depremzedelere yapılan yardımlar neleri kapsıyor? Depremzedelere yardım eden kuruluşlar

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası, depremden zarar gören kişilerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bunun üzerine depremzedelere kredi, depremzedelere ev kredisi, depremzedelere yapılan evler gibi başlıklar aratıldı. Peki, Depremzedelere verilecek maddi destekler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Bayraklı'da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya başladık. Yıkılmış, yıkılacak durumlarda bulunan eşyalarını kurtaramayacak durumda olan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunuyoruz. İşyeri sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit kredileri faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendi" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELERE YAPILAN YARDIMLAR NELER?

Depremle ilgili çalışmalar için çeşitli kamu kurumlarımızın 8 bin personeli 1200 aracı İzmir'de görevlendirilmiştir. Evleri hasar gören, evlerine girmek istemeyenler için 2700 çadır kurulmuş, battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Çadır kentlerde 6700 civarında vatandaşımız barınıyor.

DEPREMZEDELERE VERİLECEK MADDİ DESTEKLER NELER?

Eşya ve kira yardımı

Kamuya ait tüm yataklı kurumların imkanları da İzmir halkının istifadesine sunulmuştur. Bayraklı'da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya başladık. 20 gün içinde kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yıkılmış, yıkılacak durumlarda bulunan eşyalarını kurtaramayacak durumda olan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunuyoruz. Kurumlarımıza kaynak göndermiştir.

Esnafa destek

İzmir depreminde işleri yıkılan, işyeri yıkılan veya ağır hasar gören, denizin taşması sebebiyle işyeri sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit kredileri faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendi.

DEPREMZEDELERE YAPILAN EVLER

İzmir'de çeşitli derecelerde hasarlı ve yıkılmış 530'a yakın, Manisa'da ise 16 bina bulunuyor. En çok hasar Bayraklı, Bornova, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor. Gereken işlemler süratle yapılmaktadır. Deprem konutları inşaatına 1 ay içerisinde başlıyoruz. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 3500 konutluk inşaatları bulunuyor. İzmir'de TOKİ vasıtasıyla yapılıp teslim edilen konut sayısı 16 bin 776'dır.

İzmir'de 17 bin 464 binanın yıkımı gerçekleşmişti. Yeteri sayıda deprem konutunu buna ilave edeceğiz. Kalan riskli binaların yıkımını en kısa sürede bitireceğiz. Hastanelerimiz başta olmak üzere tüm kamu binalarında az hasar tespiti dışında hasar olmadığı görülmüştür. Türkiye'nin bir deprem hattı üzerinde bulunduğunu yaşadığımız deprem bir kez daha hatırlatmıştır. İzmir'den önce Elazığ ve Malatya daha evvel Van depremi ile sarsılmıştık. Büyük Marmara depremi felaketinin izleri hala yüreğimizde canlıdır.

Yer kürenin işleyiş kanunlarının neticesi olan depremlerin önüne elbette geçemeyiz. Ama felaket öncesi ve sonrasında yapabileceğimiz hazırlıklar vardır. İmar inşa standartlarını yükselterek, denetimleri sıklaştırarak, insanlarımızı bilinçlendirerek binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 688 bin adet konut ve işyerinden 674 binin yıkım ve tahliye işlemini tamamladık.

Acil olarak 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. TOKİ'nin tamamladığı, inşa halinde olan, projelendirdiği konut toplamı 970 bini bulmuştur. Bu yıl 100 bin konut hedefine ulaştık. Önümüzdeki yıl 100 bin konutun inşaatına başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi oturdukları binaların depreme dayanaklılığı ve gerekirse dönüştürülmesi konusunda daha fazla gayret bekliyoruz. Güçlü bir acil durum altyapısı kurmamız gerekiyor.

Vatandaşlarımızın desteği ile bu çalışmaları hızlandırmak ve bir an önce binalarımızın, şehirlerimizi, mahallelerimizi güvenli hale getirmek zorundayız. Tek bir kardeşimizin canının, malının zarar görmemesi için imkanlar dahilinde yapılabilecek süratle değerlendirmekte kararlıyız.