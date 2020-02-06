Depremzedelere Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor

06.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:37

Akhisar'da art arda meydana gelen depremlerin ardından, endişelenen vatandaşlar evlerine girmeye çekiniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da depremlerle sarsılan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, art arda gelen depremlerle endişelenen depremzedelere çorba ikramına devam ediyor. Tütenli ve Süleymanlı Mahallesi'nde evlerinde hasar olması nedeniyle deprem çadırında kalan depremzedelerin yanı sıra ilçe merkezindeki vatandaşlara da çorba ikramında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları zor gününde yalnız bırakmıyor.

Kaynak: Bültenler