Depremzedelere psikososyal terapi desteği

31.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:06

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar gördüğü için aileleriyle daha güvenli olan alanlara yerleşen ailelere ve çocuklara depremin etkisinden kurtulmaları için Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Derneği, Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi üyeleri psikososyal travma ekipleriyle destek veriyor.



Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Derneği, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için ilk günden itibaren harekete geçti. Depremde evleri hasar gördüğü için aileleriyle birlikte daha güvenli olan yerlere yerleştirilen aileler ve çocuklara yönelik çeşitli programlar da düzenlenmeye başlandı. Uzman ekipler tarafından uygulanan programlarda çocukların depremin etkisinden kurtulup atlatmalar için psikososyal destekleri devam ediyor.



"100'e yakın arkadaşımız gönüllü olarak çalışmaktadır"



Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde açıklamada bulunan Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat, bugün itibariyle hem sahadaki psikolojik danışman arkadaşları, üyeleri hem çalışmalarını görmek, gerekli destek ihtiyaçları varsa bunları taleplerini almak ve sahada bu çalışmalarla ilgili neler yapılabilir incelemek için yönetim kurulu üyeleriyle geldiklerini söyledi. Depremde fiziki hasarlar gibi asıl yıkıcı etkilerin psikolojik olduğunu belirten Özat, "Bu etkiler yıllar boyu sürecektir, yıllar boyu yapılacak çalışmalar gerekmektedir. Biz Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak Türkiye genelinde yaklaşık 9 bölgede travma ekiplerimiz önceden kurulmuştu. Bunlardan birisi de Elazığ, Diyarbakır, Bingöl bölgesidir. Özellikle çocuklara travma etkisi, psikolojik etkiler üzerine travma çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun yanında yetişkinlere de deprem etkisini o travma sonrasını yok edici psikolojik çalışmalar yapmaktadır. Sahada ilk günden beri psikolojik yardım anlamında her tarafa ulaştık. 100'e yakın arkadaşımız gönüllü olarak çalışmaktadır. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına yine takviye 100 Psikososyal Travma eğitimi almış uzman arkadaşımızın listesi verilmiştir. Özellikle okullar açıldıktan sonra arkadaşlarımızı Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda listeleri onlara verdik. Gönüllü olarak bölgelerde çalışmaya devam edecektir. 15 kadar da Psikososyal Travma uzman konusunda akademisyen gönüllü olan listeyi bakanlıklarımıza verdik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA