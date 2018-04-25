Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı ekipler depremzedelere psikososyal destek veriyor.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) elemanları depremin vurduğu Samsat ilçesinde depremzedelere psikososyal destek veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı 40 kişiden oluşan 20 ekip, konteynır ve çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret ediyor. İlçe merkezi ve köylerdeki depremzedeler ile birebir görüşmelerde bulunan ekipler, sorun ve sıkıntıları dinleyerek onlara moral veriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik ekiplerle birlikte çadır ziyaretlerinde bulunuyor. Fehmi Çelik, yapılan çalışma ile ilgili olarak, "Mesleki olarak, mesleki anlamda depremzede kardeşlerimizin sorunlarını tespit etmek amacıyla hazırladığımız sorular var. Bu sorular çerçevesinde aldığımız cevaplara göre buraları nasıl bir hizmet modeli geliştireceğimiz, nasıl bir hizmet götüreceğiz yönünde bize doğru, yerinde kararlar almamıza neden olacak. Bu görüşmeleriniz, yapacağımız çalışmaları ışık tutmaktadır. Depremde sadece evler yıkılmıyor. Gönüller yıkılıyor, psikolojiler bozuluyor. Biz bütün bu bileşenleri de hesaba katarak bir çalışma bir gayret içerisindeyiz. Başbakan Yardımcımız ve Bakanımızın ilçemizi ziyaret ederek konut ihtiyacının karşılanması için gerekli talimatı verdi. Bizlerde Müdürlük olarak ülkemizdeki iş ve işlemlerle ilgili bütün evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bir planlama içerisine girdik bu planlamamızın yüzde 75'ini gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda ziyaret ettiğimiz aile bireyleri ile tek tek görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler neticesinde nasıl bir ihtiyaç var, nasıl bir sıkıntı var, bu sıkıntı ile ilgili olarak neler yapabiliriz, bunu konuşuyoruz" dedi.

Fehmi Çelik, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, "Bakanlığımız depremi seferberlik boyutunu aldı. Yaptığımız çalışma çok önemlidir. Psikososyal dediğimiz desteğimiz söz konusu insanların hayatlarının geri kalan kısmına hızlı bir şekilde angaje olmaları için hayatlarını normal seviyede yaşamaları için bizler elimizden geleni yapacağız. Meslek elemanlarımız bu anlamda ciddi bir gayret içerisindeler. Her branştan meslek elemanlarımızın olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Rabbim bir daha böyle afetler, böyle felaketler yaşatmasın" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN