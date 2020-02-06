Depremzedelere Kilis?ten konteyner
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Depremzedelere Kilis?ten konteyner

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.

06.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:13
Depremzedelere Kilis?ten konteyner

'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce 'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için Kilis'te kurulu olan konteynerler kullanılacak. Kapatılan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bulunan ve daha önce Suriyeliler tarafından kullanılan konteynerler, TIR'larla Elazığ'a taşınıyor.


Kaynak: DHA
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