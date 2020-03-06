Depremzedelere karşı duyarlılığa teşekkür için yürüyor

06.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:36

Elazığ'da meydana gelen depremde vatandaşların duyarlılığına teşekkür etmek için Kocaeli'den Ankara'ya yürüyen Emrah Kaplan, Kahramankazan'a ulaştı.

Kocaeli'den 18 Şubat'ta yola çıkan Emrah Kaplan (48) 15 gün sonra Kahramankazan'a geldi. Geceyi ilçedeki öğretmenevinde geçiren Kaplan, Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuzu da ziyaret etti. Kaplan bir süre dinlendikten yoluna devam etmek üzere ilçeden ayrıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Kaplan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yapılan yardımlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür etmek için bu yürüyüşü düzenlediğini belirtti.

Kaplan, "Depremi duyar duymaz memleketim Elazığ'a koştum. Gördüm ki şehrin trafiği yardım tırlarından dolayı tıkanmış. Elazığ için adeta bütün Türkiye seferber olmuş. Devletimiz ne kadar güçlü, halkımız ne kadar yardımsever. Ben bu hassasiyete kayıtsız kalamadım ve halkımıza teşekkür amacıyla bu yürüyüşü başlattım." dedi.

Yürüyüşünün Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapacağı basın açıklamasıyla sona ereceğini aktaran Kaplan, mümkün olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizzat görüşerek, kendisine teşekkür edeceğini söyledi.

Kaynak: AA